「ファーム・西地区、阪神４−９オリックス」（２６日、安芸市営球場）

阪神はオリックスに敗北した。阪神はリリーフデー。富田、小川、マルティネス、椎葉、津田、松原でつないだが、小川が４失点、松原が３失点など精彩を欠いた。打線は栄枝が作ったチャンスから四回に１点を加えることに成功。最終回にはディベイニーの２号ソロからたたみかけ、３点を奪ったが、及ばなかった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−投手陣は簡単に追い込んだあと、カウントを悪くする場面が目立った。

「レベルが。もう、そんなレベルじゃないねん。ただ今日は味方のエラーがあったけど。富田はストレートもよくて。２イニングっていうところで飛ばしていって、悪くはなかったよ。一発が余計だけど。昨日から８番、９番に打たれすぎや。その辺がもう課題やけど、向こうの打線もいいもん。オリックスは。でも富田もそんな悪くない。ただ、佐野のエラーとかね、そういうところで、２失点になってるけど。一発だけよ。球のキレも今日は良かった方だし。そら、小川一平とか。こういうリリーフデーになると、もう言い方が悪いけど、まだまだ一平も本来のっていうか、やっぱり今のオリックス打線を止められないし、松原にしてはもうレベルが低すぎるわ。ストライクがもう取れないレベルなので、仕方ない。今こういう時に投げられるチャンスだからね。その中でマルティネスがずっと今いい。椎葉と津田は別として、マルティネスがすごくずっと中継ぎでもいい結果残してくれてる。昨日といい、この前の４イニングか。マルティネスがずっと結果を残してくれてるっていうことはチャンスが出てくるね。地道に結果残してるよ。フォアボールを出しても、なんとか『０で抑えてこい』ってマルティネスには言うてる」

−富田の交代は元々決まっていた。中継ぎを投げさせることが目的か。

「決まってた。リリーフデーだからね。津田にしてもこの育成試合から椎葉にしても投げてないしね。マルティネスがちょっと昨日投げただけ。やっぱりリリーフのみんなも１週間投げないわけにはいかないから最初からそうですよ」

−栄枝が地元で「４番・ＤＨ」に入った。

「そんなね、余裕ないですよね、この“貧打線”で、今、栄枝が右で一番、４番としてふさわしいと思ってるから出してるだけで、もう地元がっていうのは昨日で終わり。お披露目はね。もうそんなおまえ、余裕こいてる場合じゃないねん。栄枝の今日のバッティングに期待したっていう」

−ディベイニーが逆方向へ本塁打。

「ちょっとカツ入れたとこや。試合中な、打った後ちょっと緩慢な走り方をしていたから。今一生懸命、彼は練習してんねん。それをなんでこのパフォーマンス。出さないかっていうとこで（カツを入れた）。今日、ああやって、昨日もヒット１本出て、ちょっと（北川）バッティングコーチから、レベル（スイング）に振ってみろっていうことで。初めてや右に打ったの。ちょっと感触をつかんでくれればね、いいんだけど」