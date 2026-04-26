「隠す」から「活かす」へ！【40・50代】にこそ推したい♡「白髪ぼかしボブ」

新生活が始まると、気分の切り替えに髪型も変えたくなるもの。定番かつトレンドのボブを選ぶなら、それに合わせてカラーにもこだわってみませんか。白髪が気になりがちな40・50代の場合、白髪を「隠す」イメージで染毛力の高いメニューから選ぶ人もいますが、今回オススメしたいのはあえて「活かす」方向性。今の髪だからこそ挑戦できる技法で、ボブの鮮度を上げてみませんか？

白髪に馴染む明るさをプラス

「大人の髪に必要なのは、暗く塗りつぶすことではなく白髪をデザインの一部として取り込む『上質で繊細なハイライトカラー』」と解説している、18年のキャリアを活かしてレイヤー × ハイライトを施術する@sakosakosakosakoさん。全頭に7ミリと9ミリのハイライトを施した画像のスタイルでは、白髪が伸びてきてもふんわり溶け込んで、おしゃれな雰囲気を長くキープできそうです。

躍動感とリンクする柔らかさ

今季のトレンドにもマッチするパーマで動きをつけたボブには、白髪ぼかしの柔らかい発色がぴったり。「白髪ぼかしカラー得意です」という@hanae.yamaguchiさんは、ベージュ系のカラーリングの中でも赤みを抑えた色味をセレクト。ふんわり透明感を帯びたような仕上がりで、白髪を目立ちにくくしています。軽くレイヤーを入れてエアリーな立体感を演出したカットは、髪のボリュームダウンに悩んでいる人もぜひ参考にしてみて。

明るめベースでフレッシュにイメチェン

極細ハイライトを入れた大人女性に似合うヘアスタイルを多数紹介している@dimo_and_kazumaさんが、「春にオススメ」とコメントを付けて紹介しているのは明るいカラーとハイライトの組み合わせ。顔まわり全体のトーンが上がると、爽やかな季節にふさわしいフレッシュな雰囲気を演出できそう。ハイライトの筋感でシャープな縦ラインを際立たせるなら、ベースは明るめで柔らかさを補うと良いバランスに。くびれボブの今っぽさと相まって、垢抜けた仕上がりが目指せるはず。

丸みショートボブを立体的に見せる

するんと内側へ収まるショートボブは、乾かすだけでスタイリングしやすいスタイル。その反面、ダークカラーで引き締めると重くのっぺり見えやすいところが玉にキズかも。そこで、「年間1000人の白髪悩みをハイライトで解決」という、@kaito_osaka.designさんが紹介しているような、白髪ぼかしハイライトを組み合わせたスタイルがおすすめ。全体にバランスよくついた陰影で、丸いシルエットの立体感を後押しするところがポイント。

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※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@hanae.yamaguchi様、@dimo_and_kazuma様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵