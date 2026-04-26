【セリエA】パルマ 1−0 ピサ（日本時間4月25日／エンニオ・タルディーニ）

【映像】鈴木彩艶の「人外すぎる頭セーブ」（実際の様子）

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、至近距離からのボレーシュートをなんと頭でストップ。ファンが驚愕している。

日本時間4月25日のセリエA第34節で、パルマはピサと対戦。1−0でウノゼロ勝利を収め、4試合を残して2シーズン連続でのセリエA残留を決めた。

怪我から復帰後は6試合連続スタメンとなった鈴木は、前節に続いてクリーンシートを達成。とくに圧巻だったのが、開始6分のスーパーセーブだ。

右サイドから攻め込まれると、鋭いクロスがペナルティーエリアへ。パルマのDFアブドゥライ・エンディアイエとピサのFWフィリプ・ストイルコヴィッチが競り合い、ボールはパルマのゴール方向に飛ぶ。これに鋭く反応していたピサのMFイサク・ヴラルが、身体を懸命に伸ばしながら左足ボレーシュートを放った。

ゴールエリア内でジャストミートしたボールは、ゴール一直線に向かっていく。しかし、鈴木がシュートのタイミングでわずかに前に出て、なんと頭に当てて弾き出したのだ。

至近距離のシュートを頭で止めた直後、鈴木は「よっしゃー！」と吠えて歓喜。逆にヴラルを含むピサの選手たちは、信じられないという表情で思わず頭を抱えていた。

SNS上では驚愕の声

このワンシーンはSNS上でも話題に。ファンからは「生物的に強すぎる」「鉄壁」「最高だなあ」「なんだこれ」「頭に結構な強度で蹴られたサッカーボールぶつかってるのに、何で平気なんだろう」「凄すぎんだろ」「脳震盪おきてもおかしくない距離から良いシュートうけてるのにむしろ気合い入って勇猛に吠える守護神」「ついに手足胴体以外でも人外セーブするようになったのか」など驚愕の声が上がった。

なお、パルマは日本時間5月4日の次節で首位インテルと対戦。鈴木のビッグセーブに再び期待したい。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

