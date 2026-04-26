「本来の姿じゃん？！」仲里依紗、ギャル姿で『ラヴ上等』きぃーちゃんとのツーショット！ 「最高可愛い」
俳優の仲里依紗さんは4月26日、自身のInstagramを更新。ギャル姿を披露しました。
【写真】仲里依紗、ギャル姿できぃーちゃんとのツーショット！
この投稿にはきぃーちゃんも「メイク楽しかったです任せていただきありがとうございました ハッピーオーラ女神」とコメント。
ほかにも、「ギャル最高可愛い」「さすが平成元年生まれ」「かわいい」「まじキャワです」「ツケマのボリュームが平成だね」「爆ギャルみみちゃん誕生」「なんでも似合っちゃうのが里依紗ちゃんよね」「めっっっっっちゃかわいいです」「本来の姿じゃん？！」などの声が寄せられました。
【写真】仲里依紗、ギャル姿できぃーちゃんとのツーショット！
「爆ギャルみみちゃん誕生」仲里さんは「ギャル上等 Meka up @kyiiripu.friedegg きぃちゃんにあえたらぶ」とつづり、5枚の写真を投稿。Netflixにて配信された恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演した、きぃーちゃんこときぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんによって施されたギャルメイク姿やツーショットを披露しています。
ほかにも、「ギャル最高可愛い」「さすが平成元年生まれ」「かわいい」「まじキャワです」「ツケマのボリュームが平成だね」「爆ギャルみみちゃん誕生」「なんでも似合っちゃうのが里依紗ちゃんよね」「めっっっっっちゃかわいいです」「本来の姿じゃん？！」などの声が寄せられました。