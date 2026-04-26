俳優の仲里依紗さんは4月26日、自身のInstagramを更新。ギャル姿で『ラヴ上等』出演者・きぃーちゃんとのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：仲里依紗さん公式Instagramより）

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俳優の仲里依紗さんは4月26日、自身のInstagramを更新。ギャル姿を披露しました。

【写真】仲里依紗、ギャル姿できぃーちゃんとのツーショット！

「爆ギャルみみちゃん誕生」

仲里さんは「ギャル上等 Meka up @kyiiripu.friedegg きぃちゃんにあえたらぶ」とつづり、5枚の写真を投稿。Netflixにて配信された恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演した、きぃーちゃんこときぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんによって施されたギャルメイク姿やツーショットを披露しています。

この投稿にはきぃーちゃんも「メイク楽しかったです任せていただきありがとうございました ハッピーオーラ女神」とコメント。

ほかにも、「ギャル最高可愛い」「さすが平成元年生まれ」「かわいい」「まじキャワです」「ツケマのボリュームが平成だね」「爆ギャルみみちゃん誕生」「なんでも似合っちゃうのが里依紗ちゃんよね」「めっっっっっちゃかわいいです」「本来の姿じゃん？！」などの声が寄せられました。

「外人さんかと思ったぁ」

2月26日の投稿では少し日焼けをした外国の少女風メイク姿を披露している仲里さん。白いショートパンツに黒いピンヒールを履き、抜群のスタイルも際立っています。コメントでは「このメイク可愛すぎる」「そして、スタイルが神がかってますぅぅ」「外人さんかと思ったぁ」「ストレンジャーシングスのエルみたい」「このメイク可愛すぎて真似したい」「過去一好きかも」など称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)