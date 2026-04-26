【スラブチッチ（ウクライナ北部）＝倉茂由美子】ウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所で起きた爆発事故から２６日で、４０年を迎えた。

ロシアによるウクライナ侵略で両国が戦火を交える中、事故対応で犠牲となった処理作業員らを追悼する行事が両国でそれぞれ行われた。

事故は１９８６年に発生した。原発４号機の安全を確認する試験中に爆発し、大量の放射性物質が飛散した。

この日、現在の作業員の９割が居住するスラブチッチで行われた追悼式典では、作業員を象徴する防護服に身を包み、住民がろうそくに火をともした。２６日未明の爆発時間に合わせて追悼の鐘を鳴らすと、参加者は静かに祈り、犠牲者の顔や名前が刻まれた石碑に花を手向けた。

元作業員のウォロディミル・ケルペルさん（６８）は、事故当日は非番だったが、その後の事故処理で自身も被曝（ひばく）した。当時の同僚の多くは亡くなったといい、「まだ若かった者たちが輝かしい将来を犠牲にして守った。この事故を忘れてはならない」と涙ぐんだ。

モスクワでは、原発事故の初期の事故処理で被曝し、死亡した消防士ら２８人が埋葬されているミチノ墓地で追悼行事が行われ、事故処理に参加した人や、処理作業員の遺族ら数百人が集まり、献花した。