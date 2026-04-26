秋元康氏が総合プロデュースを手がける新男性アーティストグループ「シアターボーイズグループ」の新グループ・Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎが２６日、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドにて、初めてのお披露目イベントを開催した。

ステージでは「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん 愛こそ全て」の３曲を披露。メンバーお見送り会も実施し、初めてのファンとの交流を楽しんだ。大和田歩夢は「初のＭＣにすごく緊張しましたが、うまく話せて良かったです」と初々しい笑顔。根本純志は「見てくださった方々の視線が暖かくてうれしかったです」と感激。

２３日の記者発表でグループ名とメンバーが発表されたばかり。ベールを脱いでからわずか３日でのイベントとなったが、会場には記者発表を見て来場した人やＳＮＳをみて来場した人などが集まり、関心の高さを垣間見せた。

緊張感のある中で行われたお披露目イベント。濱屋元希は「初めてのステージなのに、アットホームなファンの方の雰囲気にあったかい気持ちになりました」と感謝していた。

今後も各地で巡業イベントを行い、８月から東京・台場の「ダイバーシティ東京プラザ」内に設置される専用シアターを拠点に、本格的に始動する。