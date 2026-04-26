２６日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で今年８月２９日から３０日に放送される「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」の総合司会をお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が初めて務めることが発表された。

羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーと強力タッグを組み、今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」に基づいて番組を進行する。

内村の総合司会が発表されると、ネットでは「頑張って〜」「ウッチャン総合司会なら見なきゃね」「妥当な感じがするなぁ」「マラソンランナーは誰？？」「ウッチャンが総合司会ってことでスクール革命を生でやって欲しい」「マラソンじゃなくてホッとしています」「大好きなので嬉しい！応援にナンチャンも来てくれないかな〜！」「安心してみれそう」などの声があがった。

昨年放送された「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」は「あなたのことを教えて」をテーマに放送。「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナ、同局の水卜麻美アナが総合司会を担当。「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕がチャリティーマラソンランナーを務め、「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋海人、志尊淳、長嶋一茂、やす子、氷川きよし、浜辺美波がチャリティーパートナーを担当した。