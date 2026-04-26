プロ野球のファーム・リーグは26日、東、中、西地区に交流戦を合わせて計7試合が行われた。

東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に12―0で大勝。細川が5回の1号2ランなど2安打3打点。明瀬、カストロが3安打。先発・山崎は3回2安打4奪三振無失点で、2番手・柴田が4回2/3を4安打8奪三振無失点で1勝目。楽天先発の育成選手・松田は6回8安打7失点で3敗目（1勝）。ドラフト3位・繁永（中大）、育成選手の岸本が2安打をマークした。

ヤクルトはオイシックス戦（ハードオフ新潟）で先発全員の17安打を放って12―4で逆転勝ち。ドラフト1位・松下（法大）が3安打2打点、松本直が3安打、茂木と山野辺が2安打2打点だった。先発のドラフト4位・増居（トヨタ自動車）が5回1/3を7安打3失点で1勝目。オイシックス先発・宮森は3回2/3を5安打4失点（自責3）で3敗目（1勝）。中山が4回に2号ソロ、漆原とウォーカーが2安打。

中地区の巨人は中日戦（ナゴヤ）に4―0で完封勝利。先発・戸郷が7回6安打無失点で3勝目（1敗）を挙げた。中山が2安打1打点、浅野が2安打。中日先発のドラフト1位・中西（青学大）は7回3安打無失点の好投。ドラフト5位・新保（東北福祉大）、石川昂が2安打を放った。

西武はDeNA戦（ベルーナドーム）に4―2で逆転勝ち。先発の育成選手・川下が6回7安打2失点で4勝目を挙げた。仲三が2回の4号ソロなど2安打。左脇腹の違和感から復帰を目指すネビンは1安打2打点だった。DeNA先発・入江は3回2/3を3安打5奪三振1失点で、2番手・橋本が1回1/3を2安打2奪三振2失点で1敗目。育成選手の高見沢が2安打。

西地区のオリックスは阪神戦（安芸）に9―4。先発・東松が5回4安打1失点で1勝目。育成選手の田島が2回の1号ソロなど2安打2打点、池田が3回の2号3ランなど2安打、山中が3安打1打点をマークした。阪神先発・富田は2回2安打2失点（自責1）で3敗目。ディベイニーが9回に2号ソロ、佐野が2安打1打点。

ソフトバンクは広島戦（エブリイ福山市民）に4―0で完封勝利。先発・大野が6回2/3を1安打無失点で2勝目。笹川が初回に先頭打者本塁打となる3号ソロを放つなど2安打、石見が6回に1号ソロ、8回に2号ソロ、山本が3安打1打点。広島先発・アドゥワは3回5安打2失点で2敗目（1勝）。打線は渡辺が7回に放った1安打のみに終わった。

ロッテはハヤテとの交流戦（ロッテ浦和）に8―3。先発・小島が4回4安打4奪三振無失点で、3番手の育成選手・本前が2回3安打1失点2勝目（2敗）を挙げた。ドラフト6位・岡村（富島）が3回の2号ソロなど2安打、ドラフト4位・桜井（昌平）が8回の1号ソロなど3安打2打点。ハヤテ先発・代木は6回9安打7失点（自責6）で3敗目（1勝）。今村が3安打2打点、倉本が2安打1打点をマークした。