シナボン新作レッドチェリーボン♡今だけ味わう爽やかシナモンロール

初夏の訪れを感じるこの季節、「シナボン」から心ときめく限定フレーバーが登場♡瑞々しいチェリーの甘酸っぱさと、香り高いシナモンが織りなす新作「レッドチェリーボン」は、まさに今だけの特別な味わい。見た目も華やかで、気分をリフレッシュしたい日や自分へのご褒美にもぴったりです。季節限定だからこそ出会える、爽やかで上質なひとときを楽しんでみませんか♪

初夏を感じる限定チェリーフレーバー

「レッドチェリーボン」は、初夏の光を思わせるような鮮やかなレッドチェリーが主役。丁寧に焼き上げたシナモンロールの上に、みずみずしい果実を贅沢にトッピングしています。

ひと口食べれば、きゅんと広がるチェリーの酸味とジューシーな果実感が印象的。甘さだけではない爽やかな味わいが、これからの季節にぴったりの一品です。

さらに、見た目の華やかさも魅力。鮮やかなチェリーカラーが、手に取るだけで気分を明るくしてくれます。カフェタイムやちょっとしたご褒美に、心が弾むようなひとときを演出してくれるでしょう。

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シナモン×フロスティングの贅沢な調和

シナボンならではの「マカラシナモン」の上品な香りが、このスイーツの奥行きを引き立てます。チェリーの爽やかな酸味を包み込むように、とろけるフロスティングが重なり、絶妙なバランスに。

「レッドチェリーボン」と「レッドチェリーミニボン」の2種類が展開されており、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

しっかり楽しみたい日はボリュームのある通常サイズを、軽く楽しみたいときはミニサイズを選ぶなど、ライフスタイルに合わせて楽しめます。

どちらもチェリーの魅力とシナモンの香りをしっかり堪能できる贅沢な仕上がりです。

今だけ出会える特別な味わい

販売期間は2026年4月23日（木）～2026年6月下旬（予定）。全国のシナボン店舗で取り扱われています。季節限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

甘酸っぱさと上品な香りが重なり合うこの一品は、日常にちょっとした特別感を添えてくれます。忙しい毎日の中で、ほっと一息つきたいときにもぴったりです。

心ときめく初夏のご褒美スイーツ♡

甘さと爽やかさが絶妙に重なり合う「レッドチェリーボン」は、初夏だけの特別なご褒美スイーツ。華やかな見た目と奥深い味わいが、日常に小さな幸せを運んでくれます。

季節限定の出会いを楽しみながら、自分だけのリラックスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪