日本テレビが8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）の総合司会に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が新たに就任することが26日、同局「世界の果てまでイッテQ！」の放送内で発表された。

この日の「イッテQ！」では、羽鳥アナが内村に総合司会就任を告げる様子が放送された。内村は「1個確認しておきたい。ダマされた大賞ではないですよね？あなたと2人でやってると心配でしょうがない」と羽鳥アナと共演する同局「うわっ!ダマされた大賞」を挙げて笑いを誘いつつ、「しっかり務めさせていただきます」と頭を下げて決意表明。

羽鳥アナが「イッテQメンバーに今回は多分お世話になることが多い」と言うと内村も「本当にそうだと思います。そうしてもらいます」とイッテQメンバーの「24時間テレビ」参加を予告した。

集められた出川哲朗、宮川大輔ら出演者はマラソンランナー指名かとビクビクしていたが、内村の総合司会が発表されると大歓声と拍手で祝福。内村が「ということなんで皆さんにはめっちゃいろいろやってもらうと思う」と協力をお願いすると、いとうあさこは「もちろん！」と快諾。出川は「紅白の司会4年やって24時間テレビの総合司会！成り上がったね！」とうれしそうだった。

放送49回目を迎える今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。家族を通して社会のあり方や問題を見つめ、血のつながりだけでない心のつながりも描く。「家族」という単位から社会を考える今回、長年「イッテQ！」のMCとして出演者ら“ファミリー”を温かく支え続けてきた内村が番組の顔を務めることになった。

内村はオファーを受けた時は「あらっ！」と驚いたといい、「まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした」と吐露。「一番の心配は、とにかく体力です！」と長丁場への不安を明かし、「二十歳の頃に『23時間寝た』ことはありますが、24時間以上起きているなんて、最近はもうありません。あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間帯じゃないですか（笑）」と笑いを誘った。

「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、皆さんに色んなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。不手際があったらごめんなさい。生放送なので、いろんなことがあるかと思いますが、しっかり務めたいと思いますので、24時間、よろしくお願いいたします！」とメッセージを送った。

フリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）、同局・水卜麻美アナウンサー（39）との3人態勢で総合司会を担当する。