＜貸した私がバカだった！？＞優しい上司と結婚、寿退社。妊娠したら…【第5話まんが：リサの気持ち】
私はリサです。高校を卒業してからすぐに上京して、小さな会社で働き始めました。職場では上司であるノボルさんと出会い、「素敵な人」と思うように。私たちは数年の交際を経て結婚することになりました。結婚してからも働くつもりでしたが、ノボルさんの強い希望で専業主婦になることにしました。優しくて物腰の柔らかいノボルさんと一緒なら、穏やかな家庭を築けると信じていたのです。当時の私は有頂天でした。ところがそんな私の気持ちは、ノボルさんと結婚してから無残にも打ち砕かれてしまったのです……。
私は高校を卒業して上京、すぐに働き始めました。ノボルさんと出会ったのは職場でした。しばらくして私たちは付き合い始め、そしてプロポーズをされました。もちろん快諾。私は結婚してからも仕事を続けるつもりでいたのですが、ノボルさんの希望で寿退社をすることにしたのです。
仕事を辞めることについては、ノボルさんに何度も熱心に説得されて決めたことでした。そして、退職してまもなくして妊娠が判明。ずっと幸せな日々が続く。そう信じて疑いませんでした。しかし数か月後……つわりで気持ち悪くなりながら、洗い物をしていました。吐き気がして手元がおぼつかない状態です。
職場で出会った上司のノボルさんと結婚した私。
結婚後も仕事を続けたかったものの、ノボルさんの説得で寿退社。
すぐに妊娠が判明し、当時の私は幸せな未来を信じていました。
ところが妊娠してつわりで辛い私に対してノボルさんは本性をあらわし、徐々に冷たく当たるようになりました。
次第に家計にまで口を出し、生活費まで削られるように。
私は自分の身だしなみにも構わなくなり、ノボルさんに「お前はバカだから俺の言うことだけ聞いてろ」と言われるうち、考えることをやめるようになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私は高校を卒業して上京、すぐに働き始めました。ノボルさんと出会ったのは職場でした。しばらくして私たちは付き合い始め、そしてプロポーズをされました。もちろん快諾。私は結婚してからも仕事を続けるつもりでいたのですが、ノボルさんの希望で寿退社をすることにしたのです。
仕事を辞めることについては、ノボルさんに何度も熱心に説得されて決めたことでした。そして、退職してまもなくして妊娠が判明。ずっと幸せな日々が続く。そう信じて疑いませんでした。しかし数か月後……つわりで気持ち悪くなりながら、洗い物をしていました。吐き気がして手元がおぼつかない状態です。
職場で出会った上司のノボルさんと結婚した私。
結婚後も仕事を続けたかったものの、ノボルさんの説得で寿退社。
すぐに妊娠が判明し、当時の私は幸せな未来を信じていました。
ところが妊娠してつわりで辛い私に対してノボルさんは本性をあらわし、徐々に冷たく当たるようになりました。
次第に家計にまで口を出し、生活費まで削られるように。
私は自分の身だしなみにも構わなくなり、ノボルさんに「お前はバカだから俺の言うことだけ聞いてろ」と言われるうち、考えることをやめるようになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙