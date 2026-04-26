日本テレビは２６日、同局系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」を８月２９、３０日に放送すると発表した。お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が、初の総合司会に就任。フリーアナウンサーの羽鳥慎一（５５）、同局の水卜麻美アナウンサー（３９）とのトリオで務める。

今年の２４時間テレビのテーマは、身近な「家族」という単位から社会を考える「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。同局系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜、後７・５８）のＭＣとして長年“イッテＱファミリー”を温かく見守ってきた内村に、総合司会として白羽の矢が立った。

２６日に放送された「−イッテＱ！」番組内で、総合司会就任が発表された。内村は「オファーをいただいた時は、思わず『あらっ！』と言ってしまいました。これまで一部コーナーを担当することはありましたが、まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした」と、局を通じコメントした。

１９７８年に放送が始まった２４時間テレビの“顔”となる大役。「募金していただくことで、支援を必要としている方のために使わせていただくことができる。そのために２４時間、本当に大勢の人たちが努力してきた、非常に伝統のある番組だと思っています」と思いをはせた。

両国国技館が会場となる真夏の本番に向け「一番の心配は、とにかく体力です！本当にそれだけですね。二十歳の頃に『２３時間寝た』ことはありますが、２４時間以上起きているなんて、最近はもうありません。あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間じゃないですか（笑）」と案じた。

内村は「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、みなさんにいろんなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。不手際があったらごめんなさい。生放送なので、いろんなことがあるかと思いますが、しっかり務めたいと思いますので、２４時間、よろしくお願いします！」と呼びかけた。他の出演者は、随時発表される。