◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

巨人の井上温大投手が６回８６球、３安打１失点で今季２勝目を挙げた。

この日は１８個のアウトのうち、併殺打を含め１４個を内野ゴロで仕留めた。「２ストライクを取ったら三振を狙っちゃうんですけど、きょうはなるべく早いカウントで前に飛ばして結果を出させようと」。球数が多くならないよう、工夫。前回２敗目を喫した１９日のヤクルト戦（神宮）では４回２／３を投げ８６球だったが、この日は６回を投げきって８６球。努力は成果となって現れた。

きっかけは田中将、則本の姿だった。「同じ真っすぐでも変化球でも、強弱をつけて投げたりというのを見ていて」。これまで、いつも全力投球だった左腕にとって、ベテラン２人の投球術は新鮮だった。トレーニングが重なるタイミングですかさず質問。「なるべくどこかで楽な部分をつくる。そうすると投球も楽にできるよ」とアドバイスを受け、早速実践した。この日は１４３キロから最速１５２キロまでの直球を投げ分けるなど「強弱」を意識。「試合で表現できて良かった」とうなずき、先輩方の教えに感謝した。

好投した左腕を、杉内投手チーフコーチも「真っすぐをしっかりコースに投げて、変化球を低くという意識が今日はより強かった」と評価した。これでＤｅＮＡとの通算対戦成績は６勝１敗で６連勝。「きょうは『勝ってる』と言い聞かせながら投げてうまくいった。それを次につなげられるように」と、飽くなき向上心を示した。