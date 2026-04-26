SVリーグ・ヴィクトリーナ姫路所属の野中瑠衣（24）が4月22日、自身のInstagramを更新し、ファッション誌「Safari」5月号に登場した際のモデルショットを公開した。投稿では誌面掲載に加え、インタビュー記事も載っていることを報告しており、コート上とはひと味違う大人っぽい装いを披露している。

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公開された写真では、野中がブラウン系のノースリーブトップスに濃いデニムを合わせ、柔らかな表情でカメラを見つめている。足元には白を基調としたスニーカーを手にし、そばにはバレーボールも置かれており、アスリートらしさを残しながらも、落ち着いた大人のムードが漂う1枚に仕上がっている。

【画像】大人カジュアルなモデルショットを披露する野中（画像は野中瑠衣公式Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「るいちゃん美しすぎます～」「やっべー、むっちゃカワイイ」「モデル級の美しさですね」「え！？ 誰！？ 雰囲気違いすぎます」といった称賛の声が寄せられている。