スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪で混合団体銅メダルの高梨沙羅（29）が4月25日、インスタグラムを更新。高級ブランド「ジンバシイ」のイベントに参加した際の最新ショットを公開し、その激変ぶりが大きな注目を集めている。

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投稿されたのは、黒のシースルーワンピースをエレガントに着こなした高梨のソロショットだ。ウェーブのかかった前髪にシックで大人びたメイクを披露し、気品ある雰囲気を漂わせている。高梨は、「GIVENCHY IRRESISTIBLE PATISSERIE ポップアップイベントにお邪魔しました」と報告。ほかにも撮影の舞台裏を収めたカットも投稿しており、モデルさながらの充実した時間をうかがわせた。

【画像】高梨沙羅、印象ガラリのモデルショット公開（画像は高梨沙羅のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ハッとするほど美しい」「大人っぽい」「どんどん素敵になっていくね」「沙羅ちゃん、もう間違いなくモデルさんですね」「めっちゃ美しすぎます」といった称賛のコメントが多く寄せられている。