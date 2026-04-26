ASCAが唄うTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」MV＆アニメジャケット公開

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ASCAの新曲でTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」のMVが公開された。

■旅立ちの期待をファンタジックに描いたMVは必見

SACRA MUSIC所属のアーティスト・ASCAが歌う、現在放送中のTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」のMVが公開された。

MVのテーマは「旅路」で、アニメのキーワードである植物×星をイメージした世界観の中、これから始まる旅路への期待や逡巡など様々な想いを込めながらASCAが高らかに歌い上げ、観ている人の背中を押すような楽曲の持つパワフルなエネルギーを詰め込んだ作品になっている。

これに合わせて、期間生産限定盤（アニメ盤）のCDジャケットおよび収録内容も解禁。期間生産限定盤は、MVのテーマ「旅路」とも響き合う世界観で、アニメの主人公・スピカが星空の下、草原を歩く幻想的なイラストに仕上がっている。また、カップリング曲「パキラ」は、ASCA自身が作詞を手がけたバラードとなっている。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「Cusp」

■番組情報

CBC/TBS系『黒猫と魔女の教室』

毎週日曜日23:30～24:00

原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：龍輪直征

アニメーション制作：ライデンフィルム

(C)金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

■【動画】ASCA「Cusp」MV

■【画像】CDジャケットなど

■関連リンク

TVアニメ『黒猫と魔女の教室』公式サイト

https://witch-classroom.com/

ASCA OFFICIAL SITE

https://www.asca-official.com/