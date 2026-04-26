2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。

本日4月26日（日）に放送した「世界の果てまでイッテQ！」内で、この夏で49回目をむかえる「24時間テレビ49」の第一報を発表しました。

今年、新たに番組の顔として内村光良が総合司会に就任。2014年から総合司会を務め、長きにわたり番組を支えてきた羽鳥慎一と水卜麻美アナウンサーの2人に加わり、新たなチームで「24時間テレビ49」に臨みます。

◆今年の放送によせて

「24時間テレビ」が番組開始当初からお預かりした寄付金の総額は468億7,639万7,830円（※2025年10月26日発表時点）。

福祉・環境・災害復興支援などに役立てられる一般募金のほか、一昨年には「目的別募金」も導入し、皆様からお預かりしたお気持ちが、実際にどのように必要とされる方々へ届いているのか、お伝えし続けてきました。

昨年、チャリティーランナーの横山裕さんが力走して寄付を呼びかけた「マラソン子ども支援募金」では、全国の児童養護施設の支援や、生活支援を必要とする母子に支援をお届けしたほか、「能登復興支援募金」や「パラスポーツ応援募金」を通じても、目に見える形でのサポートを継続しております。

こうした取り組みにご賛同いただいた多くの視聴者の皆様へ、改めて深く感謝申し上げます。

そして今年、放送49回目を迎える「24時間テレビ」は、さらに身近で温かいメッセージを発信していきます。

今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。

ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていきます。

時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化しています。

「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描きます。

これは、誰かを想う、すべての人の物語です。あなたは、誰を想いますか？

「家族」という単位から社会を考える「24時間テレビ」です。

この新しいテーマとともに番組の顔となる総合司会には、新たに内村光良さんの就任が決定いたしました。 長年「世界の果てまでイッテQ！」のMCとして、番組や出演者という一つの"ファミリー"を温かく支え続けてきた内村さんが、長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一さん、水卜麻美アナウンサーと強力なタッグを組みます。

多様な家族のあり方を包み込むような人柄の内村さんと、おなじみの二人が生み出す新たな空気感。この3人が、今年の「24時間テレビ」にどのような思いで臨むのか？ご期待ください。

◆内村光良 コメント

■総合司会のオファーを受けて

オファーをいただいた時は、思わず「あらっ！」と言ってしまいました。これまで一部コーナーを担当することはありましたが、まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした。

■「24時間テレビ」という番組への想い

募金していただくことで、支援を必要としている方のために使わせていただくことができる。そのために24時間、本当に大勢の人たちが努力してきた、非常に伝統のある番組だと思っています。

■本番に向けて不安なこと

一番の心配は、とにかく体力です！本当にそれだけですね。二十歳の頃に「23時間寝た」ことはありますが、24時間以上起きているなんて、最近はもうありません。

あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間帯じゃないですか（笑）。

■視聴者の皆様へのメッセージ

初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、皆さんに色んなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。

不手際があったらごめんなさい。生放送なので、いろんなことがあるかと思いますが、しっかり務めたいと思いますので、24時間、よろしくお願いいたします！

◆「24時間テレビ49」 総合プロデューサー 天野英明 コメント

今年で49年目を迎える24時間テレビ。

1978年の番組開始当初から福祉を中心とする分野の支援を続けていますが、一昨年から目的別募金を新設するなど、使い道についてもより分かりやすく、より丁寧にお伝えすることに歩みを止めることはありません。今年も、皆様からお預かりした寄付金がどのような形になるのか、どのように支援を必要としている方々に届けられるのか、しっかりとお伝えしてまいります。

今年の番組テーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」です。

ひとりひとり違う「家族」の物語をできるだけ多く取材させていただき、お伝えし、それを紡いでいくことで、今の日本の社会を見つめ直していきたい。

もしその中で、支援を必要とする方がいるのであれば、24時間テレビがひとつのきっかけとなる形で、その支援の輪を広げていきたい。そんな思いで制作いたします。

番組全体の大黒柱として、優しく支えてくださる総合司会の内村光良さん、羽鳥慎一さん、水卜麻美アナウンサー、そして、様々な経験をもとに、自ら取材やロケに足を運んでくれる“チャリティーパートナー”の皆様とともに、チャリティーについて真剣に考え、知るきっかけになる番組をお届けしたいと思います。

◆「24時間テレビ49」 総合演出 増田雄太 コメント

テレビの信頼性が強く問われている昨今、自分たちの発信一つで社会を良くすることができるかもしれない。

そんなテレビの可能性と責任を担うのがこの24時間テレビだと思っています。

より多くの人に、いま日本が抱える様々な問題を知ってもらい自分ごと化してもらいたい。

そんな想いを込めて、とても身近な「家族」をテーマに設定しました。

家族とひとえに言っても、様々なカタチがあります。

あなたは誰を想う？

より多くの素敵なつながりをお届けできる24時間になればと思います。

◆番組概要

■放送日 2026年8月29日（土）、8月30日（日）

■今年のテーマ 「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」

■会場 両国・国技館

■総合司会 内村光良・羽鳥慎一・水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

このほかの出演者は随時発表いたします。