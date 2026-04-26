第一走者は出川と塚本。アフリカ・ナミビア共和国の世界遺産・ナミブ砂漠に沈む夕日をリポート。

続く第二走者、オーシャンズ金子は南アフリカの世界遺産・喜望峰へ。

そして襷は第三走者イモトへ。襷を受けたイモトが向かうのはジンバブエ。

目指すは世界遺産No.4ヴィクトリアの滝。

滝へ向かうのは翌日。まずは首都ハラレにある、この国を象徴する名所へ。それは町外れに現れる、不思議な岩の群れ。人が積んだように見えるが、実は自然が生み出した奇観、バランシングロック。中でも最も有名なのが“マネーロック”。ジンバブエの紙幣にも描かれている。

そしていよいよ、ヴィクトリアの滝へ。流れ落ちる水量は毎分およそ5億リットル。対岸では嵐のような水しぶきが降り注ぐ。

ヘリでの空撮を試みるも、突然の大雨で飛行中止。資料映像用に音声収録をしていると、まさかの快晴！改めて上空から望む、アフリカ最大級の大瀑布。幅およそ1700m、最大落差108m。世界三大瀑布のひとつ。

さらに下流では、大迫力のアクティビティに挑戦。ザンベジ川ラフティング、スタート。激流は次第に勢いを増し、最大の難所でスタッフ2名が落水。救助に向かったイモトも巻き込まれ、ボートは転覆。転覆すら楽しいはずが、アフリカの激流は想像以上だった。

襷はジンバブエとザンビアの国境へ。第四走者は、はーたみん。

舞台はザンビア共和国。世界遺産はヴィクトリアの滝のみ。次の目的地タンザニアへ向かう前に、ザンビア側ならではの体験を。滝の真上で写真が撮れる絶景スポット、“エンジェルズプール”。

さらに、国境に架かる橋から挑む、高さ111メートルのバンジージャンプ。はーたみん、人生初のバンジーに挑戦！

以上、世界遺産駅伝でした！