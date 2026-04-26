お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、今後のお笑い界について予言する場面があった。

「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」について話していると、有吉は「今後10年ぐらい経てば、お笑い芸人は全て吉本だけになると思います」と意味深な一言を残す。

そこで、お笑いコンビ「ロックス」千葉康介が「我々も、太田プロも壊滅してしまいますか?」と投げかけると、有吉は「当然、もちろん皆辞めていくと思います」と返し「『M-1』とかね、こういう賞レースに出たいわけですから。やっぱり劇場があった方がいいってことで、それでみんな吉本に入っていきます」と説明。

そこで太田プロ芸人の進路について聞かれると、有吉は「吉本に入るか、単純にユーチューバーになるとかね。そういうやり方はあるでしょうけども」といい「いわゆる、ザ・お笑い芸人というのは、もう吉本の芸人以外は存在しないという。だから我々は最後でしょうね、“遺跡”みたいなもんですね。“吉本以外の芸人さんっていたんだ”と言われるようになると思います」と持論を展開していた。