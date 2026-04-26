◇MLB ドジャース-カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

カブスの今永昇太投手が敵地ドジャース戦で今季3勝目を目指し先発登板します。

今永投手は、メジャー3年目の今季ここまで5試合に登板し、2勝1敗で防御率2.17。直近3試合連続でクオリティースタート(6イニング以上を自責点3以下)を達成するなど、上々の滑り出しを見せています。

今永投手にとってこのドジャース戦は、7回1失点で勝利投手になった前回22日のフィリーズ戦から中4日での登板。25日には軽めの調整で「球数を抑えて、あまり練習で肩を消耗しないことが目的。ケガ防止のため、ブルペンで出力だけ確認した」と話していました。

昨季は大谷翔平選手と5打数1安打2三振、2024年は5打数無安打1三振でMLB通算10打数1安打3三振。今季は初対戦です。

ドジャースはジャスティン・ロブレスキ投手が先発予定。14日のメッツ戦では8回無失点、21日のロッキーズ戦で7回1失点と快投が続き、3勝0敗、防御率1.88の成績です。カブス戦では初登板のためここ5試合で4本塁打の鈴木誠也選手とも初対決となります。

1勝1敗で迎える第3戦。左腕同士の好投が期待されます。