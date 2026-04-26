2.5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ」が26日、東京・池袋のharevutaiで初ワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE 〜First Kiss〜」を行った。

約２年前からSTPR BOYSという育成枠で修練を積んで、3月に悲願のデビューを果たした6人は、オリジナル曲2曲とすとぷりら先輩グループの楽曲で計20曲を披露した。まひろまるが「これが本当の始めの1歩」と言うと、満員の観客も大きな拍手で応えた。また、つきしろやしろは「今の自分たちの100点は出せたけど、もっともっと先輩方に負けないパフォーマンスをしていけるようにしたい」と話した。

次回は6月12、13日に同じharevutaiで2ndライブ。毎日のYouTubeなどでの生配信に加えて、ライブにも積極的に挑戦していく覚悟だ。そあらは「いつかは、すとぷりさんら先輩方のように東京ドームやKアリーナ横浜、日本武道館のような大きなところでライブができるように成長していきたい」と、遥かな高みを見据えて、励み続けることを誓った。