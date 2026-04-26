DeNAの中川颯

プロ野球・DeNAの中川颯投手の打撃が大きな話題を呼んでいる。25日、本拠地・巨人戦の3回途中から2番手で登板。直後の攻撃で今季初打席に立ち、中前打を放った。投手とは思えない打撃フォームにネット上では「どう見ても野手」「美しい」など、驚きの声が寄せられた。

中川はピンチを抑えた直後の3回裏、先頭打者として打席に。巨人・マタの150キロの外角速球を完璧に捉え、中前打を放った。その後の打席では三振に倒れるも、投げては2回1/3を投げ無失点だった。

DAZNベースボール公式Xは「極上のバッティングセンス 中川颯 鮮やかに打ち返す 今季初打席で初安打」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では「スイングが強打者のそれ」「さすが神奈川最強左打者」「こういうの見ると来年からのDHやめてくれって思っちゃう」などの声が上がり、大きな話題になっていた。

また、足を高く上げる投手とは思えない力強い打撃フォームにも「ピッチャーのバッティングフォームじゃなさすぎるんよ」「ほんとバッティングフォームが美しい。ピッチャーとは思えん」「しかもこの人アンダースローである」「どう見ても野手だろw」といった驚きの声が漏れていた。

中川は2024年にDeNA移籍後、通算15打数5安打で打率.333をマーク。同年にはプロ初本塁打を放っている。



（THE ANSWER編集部）