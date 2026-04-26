「絶対に諦めにゃい！部屋に入ってやるにゃ！！」そんな力強い言葉が聞こえてきそうなほど必死な猫さんの姿が、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破し、海外の方々もコメント欄で盛り上がっています。

【動画：何としてでも部屋の中に入りたい猫→『顔』を使って……必死な様子に笑ってしまう人が続出】

ドアvsエキゾチックショートヘア

Instagramアカウント「こてつくん かげつちゃん」に投稿されたのは、エキゾチックショートヘアの「かげつ」ちゃんがドアを開けて部屋に入ろうとする様子。この日のかげちゃんは、何としてでも移動したかったのか、必死にドアを開けて入ってこようとしていたといいます。

ただ、かげつちゃんの小さな体では、ドアを開けるのも一苦労。お手手を使って開けようとしても、なかなか上手く開けることができなかったそう。そこでかげつちゃんは手だけでなく、"体のある箇所"を使って部屋に入ろうとしたそうです。

それは"お顔"！なんとかげつちゃんは、閉まりそうになるドアを顔でブロックしたのだとか。「顔痛くないの…？」と心配になってしまいますが、そんなことお構いなしに突き進むかげつちゃん。そしてその強い想いが通じ、無事に部屋に入ることができたといいます。かげつちゃん、ナイスファイト！

ご飯の場所は把握済みにゃ

そんな可愛らしいかげつちゃんが住む飼い主さん宅では、もう1人エキゾチックショートヘアの「こてつ」くんも暮らしているのだとか。アカウント内の別の投稿では、こてつくんの面白い姿も見ることができます。

ある日、飼い主さんが様子を見ると、なぜかドアの前に座っていたというこてつくん。そして座ったまま飼い主さんをジーっと凝視してきたのだとか。

飼い主さんいわく、こてつくんはクローゼットの中にご飯が入っているのを理解しているとのこと。だからドアの前に座り、「早く食べたいにゃ」とアピールしていたようです。可愛い顔でお願いされたら、飼い主さんも断りづらいでしょうね。座り込んで待つこてつくん、なかなかの策士です！

バトルの相手は"ドア"だけじゃない

かげつちゃん・こてつくん共に頑固な性格だそうですが、そんな2人が睨み合っていた日があるのだとか。飼い主さんが見ると、2人は向かい合わせで座り、こてつくんが怖い表情でかげつちゃんを睨みつけていたといいます。

なぜこてつくんが怒っているのかは分かりませんが、その姿にかげつちゃんもタジタジだったそう。こてつくんが半端じゃない極悪顔を浮かべているので、かげつちゃんが固まってしまうのも無理ありません。そんな2人を見て飼い主さんたちは、声を押し殺して笑っていたといいます。ドアよりも強敵な相手にタジタジになってしまった、かげつちゃんなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「一生懸命なかげちま♡めっちゃ好きです」「ねじ込んで入りましたね」といったコメントが寄せられ、かげつちゃんの頑張る姿に癒やされた人も多いようです。

Instagramアカウント「こてつくん かげつちゃん」では、こてつくん＆かげちゃんのクスッと笑える姿が投稿されており、2匹のさまざまな様子を見ることができますよ。

かげつちゃん、こてつくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「こてつくん かげつちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。