またまた大当たりーーーーッッ！！【セブン-イレブン】次のおやつに決定♡「新作アイス」

【セブン-イレブン】から、日々のご褒美にぴったりな新作アイスが続々と登場。暖かい季節に嬉しい、果実感あふれる爽やかな風味のアイスから、奥深いお茶の味わいとチョコレートのハーモニーを楽しめる本格的なアイスまで、魅力的な品々が揃っています。今回は、仕事や家事の合間の息抜きに、思わず手に取りたくなりそうな注目の新作アイスをご紹介します。

芳醇な香りが広がる完熟マンゴー

「まるで完熟マンゴー」は、その名前からして、果実そのもののような味わいを楽しめそうなアイスバーです。@iceke361さんによると「昨年よりさらにマンゴーの芳醇な香りと「熟成感」がアップ」しているのだとか。ヘルシーなカラーのパッケージからも、爽やかな味わいが期待できます。

ねっとり濃厚な生食感のアイス

中のアイスを取り出すと、鮮やかなオレンジ色が食欲をそそる、美しい仕上がりであることが分かります。@iceke361さんいわく「安定のねっとり生食感の2層仕立てがたまらない」のだとか！ フルーティーなアイスとともに、夏気分を先取りしてみては？

本格的なお茶の風味を味わう

「ガーナチョコ クッキーサンド 抹茶」は、お茶の奥深い香りを堪能できそうな、贅沢なアイス。上品な緑色のパッケージからは、大人向けの落ち着いた甘さが想像でき、見ているだけでもその美味しさに期待が高まります。仕事や家事が一段落したあと、自分へのちょっとしたご褒美としてゆっくり味わいたい一品です。

チョコとクッキーの絶妙な重なりが◎

半分にカットした断面を見ると、クッキーに、抹茶チョコレートでコーティングされた抹茶アイスがたっぷりとサンドされている様子が伺えます。@yuumogu22さんによると「生チョコみたいな味わい」が楽しめて「超本格的」なのだとか！ チョコの甘さを楽しみながらも、お茶の風味を最後まで堪能できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里