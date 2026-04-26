「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２５、２６日、東京・池袋「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」で初のワンマンライブ「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ―とぅるりぷ―１ｓｔデビューＬＩＶＥ〜Ｆｉｒｓｔ Ｋｉｓｓ〜」を行った。

３月１４日に活動を開始した「ＳＴＰＲ」６組目のグループ。２８日にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」でリスナー（事務所のファンの総称）にお披露目されたが、活動開始から１か月半でのワンマンライブは事務所最速となる。

準備期間は限られていたが、はりまは「Ｋアリーナが終わって、すぐに次のライブが決まって。準備時間が短い中、みんなでガーッて詰め込んだ。大丈夫かなと思ったけど、結果的にみんなの頑張りで本当にいいステージにできたので、いったん満足」と安堵（あんど）の表情。つきしろやしろ。は「デビューして１か月でのワンマンライブはありえないこと。練習はたくさんしたけど、１００点かと言われると…。今の自分の中では最高だけど、まだまだ先輩たちには及ばない点数。これから上達して、Ｒｏｕｇｅ（ルージュ、グループのファンの呼称）のみんなと一緒に最高のものを作っていきたい。先輩たちと同じくらいすごいグループにしていくので、Ｒｏｕｇｅのみんなに見ていてもらいたい」と進化を誓った。

６人は次世代クリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ ＰＲＯＪＥＣＴ」出身。この日の会場は昨年８、１１月に「―ＢＯＹＳ」として立った会場で、まひろまる。は「去年ＢＯＹＳとして立ったところに、とぅるりぷとして戻ってこられたのはみんなのおかげ」と感謝。「同じ場所だけど、デビューしてＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙの一員として６人で立って違う景色に見えた。成長した自分たちを見せられたんじゃないかな」と自信ものぞかせた。

オリジナルの２曲に加え、グループのデビューにかけて「ＳＴＰＲはじまりのメドレー」として先輩のデビュー曲などをカバーし、アンコールも含め１９曲でＲｏｕｇｅを魅了。２日間４公演を終え、パルオは「失敗したりうまくいかないこともあったけど、それも一つの経験。これから僕たちも大きいステージを目指して頑張りたいと思う。初めての経験値がこれから一生残っていくと思うので大事な日になった」とやりきった様子。ものくろも「とぅるりぷはリスナーさんと一緒に成長していく、大きくしていくグループ。悔しい、楽しいも踏まえてリスナーさんと成長したい。この景色はたぶん一生覚えている。色々な思いが詰まってる」と力を込めた。

今回のワンマン開催にあたり、批判の声もあったというが、そあらは「頑張れって言ってくれるＲｏｕｇｅのみんなの声だったり、支えてくれる事務所、スタッフ、先輩のおかげ」と感謝。ライブをしたい会場など具体的な目標は明かしていないが「先輩の東京ドームもＫアリーナも見てきたし、（日本）武道館だったり夢のようなステージでかましていく姿を見てきた。先輩と同じようなステージに立てるよう頑張りたい」と背中を追っていく。

この日、６月１２、１３日にも同所でライブ「―〜Ｋｉｓｓ Ａｇａｉｎ〜」を開催することが決定し、そあらは「さらに２か月で進化した自分たちを見せられたら」と意欲。「Ｒｏｕｇｅと会える機会、Ｒｏｕｇｅが会いに来てくれる環境がありがたいこと。いきなり大きなステージじゃなくて一個一個リスナーさんと思い出を作っていって、成長していく。もう一度次のステージに行けるようにかましていきたい」と思いを込めていた。