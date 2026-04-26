お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希（47）が、26日放送のテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後7・00）に出演し、記念旅行にまつわるエピソードを語った。

失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。スタジオでは、円安も手伝って、海外旅行が夢物語になってしまった現実が浮き彫りになった。

結婚20年になるという平子は今年、記念の家族旅行を計画していたという。「記念旅行で、新婚旅行で行ったイタリアに、子供たちを連れて行こうと思ったんですけど」と明かした。

ところが、そこに立ちはだかったのが、円安＆ユーロ高だった。「ユーロがとんでもないと。僕らが行ったころは（1ユーロが）150、160円くらいだったんですけど、今は180円くらいになっているじゃないですか？」。結局、「1年待とうということになりまして」と、旅行を延期したことを明かした。

MCの藤本美貴からは「（今後もユーロが）どんどん上がっていきそうな気がする」との指摘が。平子は「改革が起きて急に下がったりはないのかなと、先生方にうかがおうと…」と、識者陣の助言を期待した。

ところが識者からは、欧州、日本ともに利上げ傾向で、平行線をたどる見通しが示された。藤本からも「思い立った時に行った方がいいですよ」と助言され、平子は「後でマネジャーに、急きょ秋くらいにお休みを…」と笑わせていた。

「日向坂46」鶴崎仁香も、2年前にイタリアへ旅行したという。「物価は高かったんですけど、食べ物がおいしかったので、今しかないと、出費しました」。すると、平子は「貧乏旅行だったので、路上のケバブを食べながら旅行した」とぶっちゃけ。イタリアとは無縁のトルコ料理で食いつないでいたそうで、「イタリア感がないので、うらやましい」とこぼしていた。