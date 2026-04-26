香港競馬の一大イベント、香港チャンピオンズデーの9R・クイーンエリザベス2世C（G1、芝2000メートル）は26日、シャティン競馬場で8頭で争われ、ジェームズ・マクドナルド（34）騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が道中4番手から直線、抜け出し快勝。22〜24年以来、当レース2年ぶり4勝目で14度目のG1制覇を飾った。

昨年は中東に遠征し、ドバイのジェベルハッタ1着からサウジC2着、ドバイターフ2着。今季は国内戦に専念し、2走前のスチュワーズC、前走香港ゴールドCを合わせ、チャンピオンズ＆チャターC（G1、5月24日、シャティン芝2400メートル）で香港3冠制覇にチャレンジする。

昨年はヴォイッジバブルが93/94年シーズンのリヴァーヴァードン以来、31年ぶり2頭目の香港3冠制覇を成し遂げた。

▼シャム師（1着ロマンチックウォリアー）ロマンチックウォリアーがいてくれて本当に感謝しています。私のチームは彼のために大変な努力を重ねてきました。香港では2000メートルが彼のベストディスタンス。今日は勝てると確信していました。彼には8歳だとは言いません。いつも5歳だと言い聞かせています。冗談ですが、彼はとても楽に走ってくれて、本当に素晴らしい馬。まさにスーパーチャンピオンですね。昨年ヴォイッジバブルが（3冠を）達成したのですから、ロマンチックウォリアーもきっとできるはずです。