マイケル・キャリック体制となり、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。順調に勝ち点を積み上げており、プレミアリーグではアーセナル、マンチェスター・シティに次ぐ3位。来季のCL出場権獲得は濃厚といえる。



『EXPRESS』によると、ユナイテッドは夏の移籍市場を前に13選手の放出を検討しているようだ。新シーズンの欧州カップで好成績を残すには補強が必須となるが、それに応じて選手の放出も重要になる。





すでに退団が決まっているカゼミロを含めた放出候補は以下の13人だ。FWマーカス・ラッシュフォードラスムス・ホイルンドジェイドン・サンチョジョシュア・ザークツィーMFカゼミロマヌエル・ウガルテトビー・コリアーダニエル・ゴアDFタイレル・マラシアタイラー・フレデリクソンGKアンドレ・オナナラデク・ビテックアルタイ・バユンドゥルこの中で特に注目すべきはラッシュフォードの去就だろう。現在はバルセロナに期限付き移籍しており、契約には買い取りオプションが含まれている。しかし、バルセロナは買い取りに難色を示しており、ユナイテッドに戻ってくる可能性がある。ラッシュフォードと対立関係にあったルベン・アモリム監督はすでにユナイテッドを離れているが、赤い悪魔に復帰する可能性もあるのだろうか。