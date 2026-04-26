毎夏恒例の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）が、今年も放送されることが２６日、分かった。総合司会をウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が初めて務めることが、同日放送の同局系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・後７時５８分）内で発表された。昨年から続投するフリーの羽鳥慎一アナウンサー（５５）、同局の水卜麻美アナウンサー（３９）と共に番組を盛り上げる。

４９回目となる「２４時間テレビ」の要とも言える総合司会に、ウッチャンが初就任する。過去には、１９年のチャリティーランナー・いとうあさこがゴールする直前にサプライズで伴走し、２２年にＥＸＩＴ・兼近大樹がランナーを務めた際にはスターターとして出演。２３年には、番組内企画「イッテＱ！遠泳部 琵琶湖横断６時間チャレンジ」の第１泳者として体当たりで番組を盛り上げていた。

内村は、「オファーいただいた時は、思わず『あらっ！』と言ってしまいました。まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので本当に意外でした」と驚きの表情。総額４６８・７億円の募金を集めてきた番組の意義には深く共感しており、「支援を必要としている方のために使わせていただくため、本当に大勢の人が努力してきた伝統ある番組」と背筋を伸ばす。

今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想（おも）う？〜」。同局によると、出演者らが語る“家族”を通して「社会のあり方や問題」を見つめる。人気番組「―イッテＱ！」のＭＣとして、いとうや、出川哲朗ら“番組ファミリー”を温かく支えてきた内村の包容力が、今年の番組テーマと一致することなどから、総合司会に決定した。

多数のレギュラー番組をはじめ、ＮＨＫ紅白歌合戦では４年連続（１７〜２０年）で総合司会を務めるなど、ＭＣ力は芸能界随一。還暦を過ぎて２４時間の生放送に挑むことから「一番の心配は、とにかく体力です！ 二十歳の頃に『２３時間寝た』ことはありますが、２３時間以上起きているなんて最近はもうありません」と苦笑い。「あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間帯じゃないですか」と不安要素を並べる。

それでも、１０年以上番組の司会を務める羽鳥アナ、水卜アナとの“最強布陣”の力も借りて、完走を目指す。「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、皆さんに助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたら。しっかり務めたいと思いますので、２４時間、よろしくお願いいたします！」と意気込んだ。