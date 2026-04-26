26日に放送されたバラエティー『世界の果てまでイッテＱ！』の番組内で、MCを務める内村光良さん（61）が、2026年の『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』の総合司会に決定したことが発表されました。

2026年8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』。今年のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』です。

ひとりひとりの“わたし”が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの“社会のあり方や問題”を見つめていきます。時代が変わり社会が複雑になる中で“家族のカタチ”が大きく変化しています。“血のつながり”だけではない“心のつながり”も描く、“家族”という単位から社会を考える内容を目指します。

■総合司会は3人

総合司会は、2014年から担当し長きにわたり番組を支えてきた羽鳥慎一さんと水卜麻美アナウンサーの2人に加えて、内村さんが新たに就任。内村さんは初挑戦となります。

内村さんは、オファーを聞いたときの心境を振り返り「思わず“あらっ！”と言ってしまいました。これまで一部コーナーを担当することはありましたが、まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした」とコメント。

7月で62歳になる内村さんには、気がかりなこともあるといい「一番の心配は、とにかく体力です！本当にそれだけですね。二十歳の頃に“23時間寝た”ことはありますが、24時間以上起きているなんて、最近はもうありません。あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間帯じゃないですか（笑）」と明かしました。

そして視聴者に向け「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、皆さんに色んなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。不手際があったらごめんなさい。生放送なので、いろんなことがあるかと思いますが、しっかり務めたいと思いますので、24時間、よろしくお願いいたします！」と意気込みを寄せています。