日本テレビは26日、同日放送の「世界の果てまでイッテ Q」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49」（8月29日〜30日、東京・両国国技館）の総合司会にウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任することを発表した。14年から長きにわたり総合司会を務める、羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーと強力タッグを組む。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。長年「世界の果てまでイッテQ！」のMCとして、番組や出演者というひとつの”ファミリー”を温かく支え続けてきた内村と、長く「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥アナ、水卜アナが新たな空気感を作り出す。

内村は総合司会のオファーに「思わず『あらっ！』と言ってしまいました。一部コーナーを担当することはありましたが、まさか自分が務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした」と心境を明かした。

本番に向けて「一番の心配はとにかく体力」と吐露。「20歳の頃に『23時間寝た』ことはありますが、24時間以上起きているなんて、最近はもうありません」とコメント。続けて「あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間帯じゃないですか（笑い）」とした。

視聴者に向けて「初めての挑戦ですので、慣れない部分がいっぱいあると思う」としつつ、「色んなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。不手際があったらごめんなさい。生放送なので、いろんなことがあるかと思いますが、しっかり務めたいと思いますので、24時間よろしくお願いいたします」と意気込んだ。

同番組の総合プロデューサー天野英明氏は「番組全体の大黒柱として、優しく支えてくださる総合司会の内村光良さん、羽鳥慎一さん、水卜麻美アナウンサー、そして、様々な経験をもとに、自ら取材やロケに足を運んでくれる“チャリティーパートナー”の皆様とともに、チャリティーについて真剣に考え、知るきっかけになる番組をお届けしたいと思います」とコメントした。

昨年の「24時間テレビ」は総合司会を一昨年に続き、くりぃむしちゅー上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサー、チャリティーランナーをSUPER EIGHT横山裕が務めた。また、さまざまな企画などに登場するチャリティーパートナーはKing＆Prince、浜辺美波、氷川きよし、志尊淳、長嶋一茂、やす子が務めた。今後の出演者は随時発表される。