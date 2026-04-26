ドバイワールドカップで惜しくも2着だったフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）の今後について、矢作芳人厩舎の公式Xが具体的な方針を明かした。投稿では、調教師、藤田晋オーナー、そして海外レーシングマネージャーの安藤裕氏を交えた協議の内容として、

「9月18日ベルモントパーク競馬場のジョッキークラブゴールドカップ（G1）→10月31日キーンランド競馬場のBCクラシック（G1）の路線。または、9月12日レパーズタウン競馬場の愛チャンピオンS（G1）→10月4日パリロンシャン競馬場の凱旋門賞（G1）の路線。この二択で、今後の馬の状態を見ながら柔軟に対応していくことになりました」と説明。

ダートで世界の頂点を狙うアメリカルートか、芝で欧州最高峰に挑む挑戦か！？大きく2つの選択肢が示された。

前者は9月18日のベルモントパーク競馬場でのジョッキークラブゴールドカップをステップに、10月31日のキーンランド競馬場で行われるブリーダーズカップクラシックへ。連覇という大きな目標がかかる王道ローテーションとなる。

一方、後者は9月12日のレパーズタウン競馬場での愛チャンピオンステークスから、10月4日のパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞へ向かう芝路線。未知の領域に踏み込むチャレンジでもある。

さらに投稿では、「フォーエバーヤングの状態が良ければ、年末までに日本で一走したい」との意向も明かされており、海外転戦後の国内出走プランも視野に入っている。世界を主戦場にするのか、それとも欧州の頂点へ挑むのか。いずれの道を選ぶにせよ、フォーエバーヤングの次なる一手から目が離せない。