元NMB48の上西怜さん（24）が、5月9、10日に都内で開催する「上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん」発売記念イベントに登場。このイベントの特典写真が公開されました。



【写真】チャイナドレスでワキ見せポーズの上西怜さん

アニメやコスプレが大好きで、ファッション誌S Cawaii!のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした連載「#れーちゃんこれくしょん」では連載でもさまざまな衣装とシチュエーションを披露している上西さん。全編コスプレをテーマにした挑戦的な写真集「上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん」が発売中です。



5月9日に紀伊國屋書店新宿本店、5月10日にTSUTAYAEBISUBASHIで開催する発売記念イベントの特典写真が公開され、大胆なバニーガールやチャイナドレスのコスプレ姿や風呂場に寝そべるショットも披露されました。



上西さんは自身のXで「特典のブロマイドは 場所によって種類も違います ぜひ、お気に入りの私をゲットしてください」とコメントしています。



【上西怜さんプロフィル】

じょうにしれい 2001年5月28日生まれ 元NMB48第5期生として人気を博し、NMB48卒業後はグラビアアイドル・ファッションモデルとしてマルチに幅広く活躍中。公式ニックネームは「れーちゃん」で、持ち前の美貌やスタイルのみならず明るく活発な性格で多くのファンから親しまれている。S Cawaii!レギュラーモデル。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。最新情報は、X:@jonishi_rei Instagram:jonishi_rei YouTube:@jonishi_rei TikTok:@jonishi_rei