毛穴パテ職人限定ラベンダーで透明感UP♡春夏の崩れ知らず美肌へ

春夏のメイク悩みといえば、毛穴崩れやテカリ、そして乾燥…。そんな季節に頼れる人気ブランドから、待望の限定カラーが登場しました♡透明感を引き出すラベンダーカラーで、肌をふんわり明るく見せながら毛穴レス※1な仕上がりへ。毎日のベースメイクを格上げする、今だけの特別な一品に注目です。

限定ラベンダーで透明感アップ

「毛穴パテ職人」から初登場となる限定カラーは、血色感をほんのり含んだラベンダー。肌になじみやすく、くすみを自然にカバーしながら透明感を引き出してくれます。

さらに微細パールinで、光を味方につけた上品なツヤ肌へ。ラベンダー花エキス（保湿）も配合されており、春夏の軽やかなメイクにぴったりの仕上がりです。

Zaがついに日本初上陸♡1本で叶うナチュラル美肌プライマー登場

美容液仕立てでしっとり続く

このパウダーの魅力は、ただのルースパウダーではない“美容液仕立て”。美容液コーティングパウダーを贅沢に配合し、さらさらなのにしっとりとした質感をキープします。

スクワラン、セラミドNP、グリチルリチン酸2K（すべて保湿成分）を配合し、乾燥を防ぎながら美肌をキープ。

肌あたりやわらかな大判パフ付きで、均一にふんわりと仕上げられます。

毛穴崩れを防ぐ高機能設計

「プリズムカバーパテ処方」により、光の効果で厚塗り感なく毛穴・くすみ・色ムラ※3を自然にカバー。さらにアクアミネラル※7やモロッコ溶岩クレイ※8などの天然ミネラルが、肌をなめらかに整えます。

ブルーライトカット成分※9配合で現代の肌環境にも対応。無香料・無鉱物油・パラベンフリーと、毎日使いやすい処方も嬉しいポイントです。

*1 セルフブランドを対象とした毛穴ベースメイクブランドの売上金額（毛穴パテ職人 全アイテムの累計）2024年 TPCマーケティングリサーチ㈱調べ

※1 メイクアップ効果による

※2 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン

※3 毛穴、くすみ、色ムラ

※4 炭酸Ca、アルミナ

※5 シリカ

※6 ノイバラ果実エキス（整肌成分）

※7 海塩（保湿成分）

※8 モロッコ溶岩クレイ（吸着成分）

※9 酸化チタン

今だけの限定カラーを見逃さないで

透明感とツヤを同時に叶えるラベンダーカラーは、春夏メイクにぴったりの限定アイテム。毛穴カバー・保湿・崩れ防止を一つで叶える優秀パウダーで、忙しい朝のメイクもぐっと快適に♡

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。毎日のメイクに、自信と心地よさをプラスしてみてください♪