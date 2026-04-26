【ひらがなクイズ】お洒落に欠かせないアイテムや夏の定番の遊びに共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自分を演出する香りのアイテムから、身近な動物の性別による呼び分け、さらに季節感あふれるレクリエーションまで、多様な場面で使われる3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる状況を想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
こう□□
お□□ぬ
□□かわり
ヒント：目隠しをして棒で大きな果実を叩いて割る、夏の伝統的な遊びを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すい」を入れると、次のようになります。
こうすい（香水）
おすいぬ（雄犬）
すいかわり（スイカ割り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、華やかな香りのアイテム、生き物の性別を示す呼称、そして季節を象徴するレジャーという組み合わせでした。ひらがなの「すい」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味やニュアンスに変化するのが面白いですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自分を演出する香りのアイテムから、身近な動物の性別による呼び分け、さらに季節感あふれるレクリエーションまで、多様な場面で使われる3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる状況を想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□ぬ
□□かわり
ヒント：目隠しをして棒で大きな果実を叩いて割る、夏の伝統的な遊びを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：すい正解は「すい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すい」を入れると、次のようになります。
こうすい（香水）
おすいぬ（雄犬）
すいかわり（スイカ割り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、華やかな香りのアイテム、生き物の性別を示す呼称、そして季節を象徴するレジャーという組み合わせでした。ひらがなの「すい」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味やニュアンスに変化するのが面白いですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)