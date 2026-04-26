現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している要潤のコメントが公開された。

参考：『豊臣兄弟！』要潤が“一癖ある”明智光秀に 『麒麟がくる』長谷川博己との違いは？

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

要が演じるのは、織田家の重臣・明智光秀。要は光秀について、「どちらかといえば『陰』のキャラクター」と分析。「何かあると『自分が悪かったのではないか』と考えてしまう人物で、自分の願望を語ることもほとんどありません」と語り、「公方様（足利義昭／尾上右近）のことは常に胸の内に抱えながら生きています。公方様をお守りするという思いを、光秀の大きな幹として大切にしながら演じています」と明かした。

また、第16回の比叡山焼き打ちシーンについて、「信長（小栗旬）に命じられ、女子どもまで斬らなければならない。でも、本当はこんなことをやりたくないという気持ちだけは、絶対に捨てずに演じようと思っていました」と回顧。織田信長を演じる小栗旬との共演については「本能寺の変が控えていることもあって、やはりどこかお互いに意識してしまいますね。今作の撮影が終わるまでは、少し壁を作っているように思います（笑）」と撮影の裏側を明かしている。

■要潤（明智光秀役）コメント●明智光秀について『豊臣兄弟！』で描かれる光秀は、どちらかといえば「陰」のキャラクターだと思います。何かあると「自分が悪かったのではないか」と考えてしまう人物で、自分の願望を語ることもほとんどありません。能動的に行動を起こすタイプには見えないですね。「本能寺の変」に至るまでの振り幅が非常に大きいキャラクターでもあると感じています。ただその中でも、公方様（足利義昭／尾上右近）のことは常に胸の内に抱えながら生きています。公方様をお守りするという思いを、光秀の大きな幹として大切にしながら演じています。

●第16回の比叡山焼き打ちシーンについてこのシーンでは、自分が今にも崩れてしまいそうになるのを、必死で支えているような感覚がありました。信長（小栗旬）に命じられ、女子どもまで斬らなければならない。でも、本当はこんなことをやりたくないという気持ちだけは、絶対に捨てずに演じようと思っていました。藤吉郎（池松壮亮）に「こうするしかないのじゃ。こうするしか」と自分の本心をはき出しますが、そうすることでどうにか自分を保っていたのだと思います。第16回は、本能寺の変につながる一つの大きな山場でした。ただ、そこまでの道のりはまだ長く、これからもう一つ、二つと山が積み重なっていきます。そして、本能寺に至る時には、それが富士山よりも大きな山となり、最終的にそれをドンと壊すことになるのだと思います。

●信長との距離感について信長の命令には絶対に従うという家臣団の中で、光秀はまだ答えが出ていない状態にいます。集団の中では少し浮いた存在なので、音楽で例えるなら、あえて周りと同じ音にははまらないようにしています。はっきりしない、あいまいな部分を奏でるようにしたいなと。だから、勝どきをあげるときなど、みんなで「おお！」と殿に応える場面でも、あまり大きな声で叫ばないようにしています。信長を演じる小栗さんとは、今回が初めての共演です。信長を本当に深く考えていらっしゃって、一俳優としてとても尊敬しています。ただ、本能寺の変が控えていることもあって、やはりどこかお互いに意識してしまいますね。今作の撮影が終わるまでは、少し壁を作っているように思います（笑）。撮影で、細かなところでのゆるみは絶対に出したくないですし、その点は小栗さんも意識されていると思います。

（文＝リアルサウンド編集部）