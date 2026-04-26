お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が26日、MCを務めるバラエティー番組「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。富澤たけし（51）が、ロケで訪れた店側の行動にショックを受けたと語る場面があった。

この日は「かのサンド総集編」と題し、サンドウィッチマンとお笑いタレント狩野英孝が下積み時代を過ごした街を訪れた過去の放送回を届けた。

ロケでは、3人が常連となっている店を訪れ、昔話に花を咲かせた。VTRを見た狩野が「サインをああやって額縁とかに入れてくださって、写真とか番組のステッカーをきれいに飾ってくださっているの、めちゃくちゃうれしくないですか？」と言言うと、サンドウィッチマンの2人も「うれしい。やっぱりうれしいね」と声をそろえた。

するとここで伊達が、「その件について富澤がぶち切れていました」と指摘。富澤曰く、別のロケで訪れた店に御礼として渡したステッカーがフリマサイトで転売されていたそうで、「5000円で出てました。“お店に来た際にもらいました”っていうコメントまでついてて。いらないなら言ってくれたら無理に渡さないのに…。ああいうの見るとショックよね」と悲しそうに話していた。