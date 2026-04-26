サッカー元日本代表ＭＦの福西崇史氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「ヒデとツネ 同学年」などと記し、同じく元日本代表で現在は実業家の中田英寿氏、日本サッカー協会の宮本恒靖会長との３ショットなどを投稿した。

３人は１９７６年度生まれの同級生で、２００２年Ｗ杯日韓大会や０６年Ｗ杯ドイツ大会にそろって出場。福西氏は「ヒデがオーガナイザーのサケクラフトウィークへ たくさんのサッカー好きの皆さんと偶然にもこんなに集まり、飲んで食って喋って…めちゃくちゃ楽しい時間 刺激しかない…笑」とイベントでの仲間との再会を記し「ヒデこだわりの日本酒、お茶、食事と ２９日までやってるそうです」と結んだ。

フォロワーからは「お忙しい三人がお揃いになれた 貴重な一日ですね」「えー すごい！黄金世代！私の青春！めちゃダンディーな方々」「私にとって最強のメンバー 大大大好きな三人♥♥♥さいこーーーー」「うわぁー！サッカーを好きになるきっかけの３人 最高過ぎます♥かっけー♥」「すごいメンバー達 行きたい」などとコメントが寄せられた。