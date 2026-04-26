◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ決勝 第２日（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が、ＳＶリーグ初優勝を飾った。大阪Ｍに３―０で２連勝し、前身Ｖリーグ時代を含めれば、２０２１―２２年季以来、４季ぶり９度目Ｖ。１０季ぶりに監督復帰し、１季目で頂点に導いた「闘将」は、令和の指導改革を行っていた。

第３セット、チャンピオンシップポイントから大砲・サムデイのスパイクで初優勝が決まると、中田監督は静かに左拳を握った。そしてベンチで選手をハイタッチで迎え、柔らかな笑みを浮かべた。「一番はホッとしています。勝ったうれしさは３割。ここ数年優勝から遠ざかって、悔しい思いを選手たちから感じていた。最後は負けたくないという思い。彼女たちの汗と涙の結果だと思います」と選手の奮闘を誇った。栄絵里香主将は「勝ったぞ〜！」と感涙しながら、３６６６人の大観衆に向かって叫んだ。

「やられたらやり返せ！」という言葉を胸に、チームは１つになった。１９日の準決勝でＰＦＵに敗戦後、中田監督が選手に伝えた言葉だ。ＭＶＰに輝いた守護神・西村弥菜美が右手甲を伸ばして拾い上げる「パンケーキレシーブ」で沸かせると、１１得点のエース格・北窓絢音が「今日はとにかく攻める」と難しいハイセットから決めた。１３得点の中島咲愛も多彩な攻撃で奮闘。３セットを通して、劣勢の場面でも、全員が弱気にならず１点を取りに行った。

昨季３位に終わったチームの再建へ、中田監督が優勝した１５―１６年季以来、１０季ぶりに指揮を執った。かつては厳しい指導から「闘将」と呼ばれたが、令和の現代に応じて指導改革。１０季前に指導を受けていない「Ｚ世代」に対し、大事にしたのは対話だ。昨夏のチーム始動時に全選手と個別面談。２１歳の北窓は「エースになりたい」と伝えた。「では、エースになるにはどうしたらいい？」と問い続け、一緒に正解を探した。さらにアドバイスを可視化するためにレポートにまとめて、選手それぞれに手渡したりもした。

前回を唯一知るベテランの栄主将は「バレーボールに対する考え方や勝負勘は変わっていない印象。でも、今は若い選手が増えて、監督から選手に声をかけて、コミュニケーションを取って下さっているなと思いますね」と変化を語った。北窓は「最初は厳しそうだなと思ったけど、久美さんはフレンドリーですね。他愛もない話もしてくれますし。それに悩んでいる時に一番欲しい言葉をくれますね」と信頼を口にした。

中田監督自身は「私ももう還暦なので、丸くなったんだと思います」と苦笑いしつつ「（若い）彼女たちも考えてなさそうで、いろんなことを真剣に考えて取り組もうとしている部分もよくわかって。ダメなものはダメと軌道修正するけど、認めてあげることも大事だと思います。何をすべきは考えてもらって、（課題と）向き合わせるのも大事」と若い世代の自主性を引き出し、成長につなげてきた。

２１年の東京五輪１次リーグ敗退で「挫折」を味わった。それでも「人生の中で無駄にしたくない。この年で必要とされるのはすごく幸せなこと。一人でも日本代表、世界に踏み出してほしいし、自分の経験を次世代に伝えたい」との決意を胸に帰ってきた。ＲＳ４４試合とＣＳでは７試合の計５１戦の長い戦いを終えたばかりで少し疲れがにじむが、早くも来季を見据え、「優勝しかないですね」と連覇を力強く掲げた。“令和の闘将”が、新たな指導術で若い世代を育て、強くしていく。（宮下 京香）

◆中田 久美（なかだ・くみ）１９６５年９月３日、東京都出身。６０歳。「天才セッター」と呼ばれ、１５歳で全日本初選出。８１年、日立入社。８４年ロサンゼルス五輪銅、８８年ソウル五輪４位、９２年バルセロナ五輪５位。引退後は、イタリア・セリエＡのコーチなどを経て、２０１２年に久光製薬（現・ＳＡＧＡ久光）監督に就任。４年間でＶプレミアリーグ３度優勝。１６年に翌年に退任。同年、女子日本代表監督に就き、２１年東京五輪を指揮。１７６センチ。