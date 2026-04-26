サプライズ登場した女子スーパースターからの電撃発表にライバルも大喜び。バックステージで撮影された“多幸感あふれる”3ショットがファンの心を掴んでいる。

【画像】ぽっこりお腹のライバルをすりすり…“多幸感あふれる”3ショット

WWEドイツ公式X（旧ツイッター）が23日、“祭典”レッスルマニアの裏側を捉えた1枚の写真を公開。しのぎを削ったライバルの幸せな報告を祝福する日本人女子レスラーたちの3ショットに多くの反響が寄せられている。

写真は、ラスベガスで開催された『レッスルマニア 42』のバックステージでの一コマだ。この祭典の期間中、WWE女子スーパースター、ビアンカ・ベレアが第一子の妊娠を電撃発表し、世界中のファンを驚かせた。公開されたショットでは、ふっくらとしたお腹を披露するビアンカを中央に、イヨ・スカイとリア・リプリーが優しくお腹に手を添え、満面の笑みを浮かべている。

この3人の並びは、ファンにとって非常に感慨深いものがある。ちょうど1年前の『レッスルマニア 41』では、イヨ・スカイが王者として、そしてリア・リプリーとビアンカ・ベレアがその頂点を狙うトップランナーとして、女子部門の覇権を巡り激しく火花を散らしていた。1年前はリング上で命を削り合うライバルだった彼女たちが、私生活での大きな幸せを心から祝福し合う姿は、過酷なロードを共にする戦友ならではの深い絆を物語っている。

公式アカウントはこの投稿に「Ein Jahr nach #WrestleMania 41!（レッスルマニア 41から1年！）」と言葉を添え、昨年の激闘から現在へと続く物語の美しさを称えた。血の通ったライバル関係があるからこそ、こうしたバックステージでの素顔がより一層ファンの心を打つ。

これにより、『レッスルマニア 41』以来1年ぶりの登場となったビアンカは再び戦列を離れることとなるが、今回の“祭典”でリアがWWE女子王座を奪取し、リアのライバルから“愛すべきタッグパートナー”へと関係性が大きく変わったイヨ・スカイも新たなストーリーへと歩みを進める。3人がそれぞれ成長し、再び大舞台で“名勝負製造トリオ”が集結する瞬間は訪れるのか。今から期待せずにはいられない。

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