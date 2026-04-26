体操女子の杉原愛子（26）は4月21日、Instagramを更新。ファンや関係者への感謝とともに、今後への意気込みをつづった。

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杉原は「応援ありがとうございました」と切り出し、「怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」と大会を振り返った。続けて、指導者やトレーナー、スポンサー企業、家族、そしてファンへの感謝を述べ「最後のゆかまで諦めず、自分らしく楽しんで演技することができました」と充実した思いを明かした。

一方で「今大会を通して、自分の気持ちの弱さにも改めて気づくことができました」と自己分析。今後についてはNHK杯に向け「もう一度自分と向き合い、怪我に気をつけながらさらに成長できるよう頑張ります」と前を向き「これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

杉原は、自身がプロデュースしたスパッツ型レオタード「アイタード」を着用した競技中の姿やオフショットも披露している。投稿の最後には「ちなみに…アイタードはどっちの色が好きですか？」と問いかけ、ゴールドと黒、シルバーと白の2種類についてファンに呼びかけた。コメント欄には「どちらも本当に素敵」「私は金のアイタードが好き」などの声が寄せられたほか「アイタードからでも分かる腹筋！」「めっちゃムキムキ」など、鍛え上げられた筋肉に驚く声も寄せられている。



【画像】自身がプロデュースする「アイタード」を着用した杉原愛子（画像は杉原愛子Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「気に入った衣装はモチベーションアップにつながりますよね」「Wonderful Aiko」「手に汗握りながら見ていました」「気持ちのこもった演技と美しさにとっても感動しました」「個性的でゴージャスでお似合い」「ステキな演技でした」「愛子ちゃんの透明感が際立ってて良かった」「かわいい笑顔」「綺麗です」「まっまぶしい」「華があるなぁ」「ムキムキの腹筋が透けてるぞ」「腹筋が仮面ライダーみたいになってますけど！」などコメントが寄せられた。