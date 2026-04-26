【ワシントン＝池田慶太】タキシード姿のトランプ米大統領が正面ステージに上がると、会場のスマートフォンが一斉に向けられた。

隣には黒のスーツ姿のメラニア夫人が着席し、政権の「顔」が並んだ夕食会は華々しく幕を開けた。

第１次政権時を含め、トランプ氏がホワイトハウス記者協会の招待に応じて夕食会に参加するのは初めてだった。演説で何を語るのか。記者やテレビ司会者らの関心はその１点に絞られた。

前菜料理を食べ終わろうとしていた、その時だ。「ドン、ドン」と鈍い音が４回ほど、出入り口の外から聞こえてきた。音の方向に目を向けると、警護官たちが必死の形相でなだれ込んできた。「伏せろ、伏せろ」。誰かが叫び、テーブルの下に身を潜めた。

正面のステージを振り向くと、トランプ氏らはすでに退避して姿はなかった。「主役」に代わって仁王立ちしていたのは、銃を構え、警戒態勢を取る重装備の治安部隊だった。

警護官らは円形テーブルの上を走るように閣僚らの席に走り寄り、拳銃の引き金に指をかけながら会場の外に退避させた。割れた皿などでけがをする記者もいた。会場は恐怖と混乱に包まれた。