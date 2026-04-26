季節の変わり目に重宝する！【ユニクロ】1枚持っておきたい「おすすめカーデ」

寒暖差が気になる季節の変わり目には、脱ぎ着しやすい「カーディガン」が体温調節に便利。今回は思わずカラバリ購入したくなりそうな、今の時季に頼れるアイテムを【ユニクロ】からご紹介します。おしゃれさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。

シアー素材の軽やかさで上品な抜け感をプラス

【ユニクロ】「シアークルーネックショートカーディガン」\2,990（税込）

さらっとした風合いの素材を使用した、季節の変わり目にぴったりなカーディガンです。透け感があるので、軽やかに羽織れそう。ショート丈なのでボリューム感のあるボトムスとも好相性。トレンドのレイヤードスタイルにも活躍が期待できるで、色違いで揃えるのもおすすめです。カラー豊富な全6色展開。

大人のきれカジスタイルにマッチするカーディガン

【ユニクロ】「スムースコットンVネックショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

「やわらかく、肌ざわりのよいコットン100%素材」（公式サイトより）のカーディガン。着まわしの利くグレーを白Tシャツ × 黒パンツのミニマルコーデに羽織るだけで、一気に洗練された印象に。ゆったりとしたシルエットは体のラインを拾いにくく、ショート丈でボトムスとのバランスを取りやすいのも魅力です。

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※こちらの記事では@yun__1o様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。