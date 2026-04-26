大相撲の春巡業は２６日、埼玉・入間市民体育館で行われ、２９日間で２７か所を巡る全日程を終了した。関脇・高安（田子ノ浦）は「大関時代（２０１７年から約２年半）以来かな」という皆勤。「楽しかったですね。終わってみればあっという間。腰に大きなけがもなく、まさか完走できると思いませんでした」と充実した表情で振り返った。

今巡業は完走を強く意識していた。稽古でも以前は「やらなきゃ」という気持ちが強かったというが、無理に追い込むことはせず「（体に）違和感が出たら、すぐにやめましたから。体調のコントロールをしっかり頭に入れて過ごしていました」と明かした。３６歳は移動の連続の中でも、持病の腰痛を悪化させずに乗り切り、「こうやって皆勤できると、自信にもなります」と手応えも得た。

巡業先でファンとふれ合う中で、一昨年や昨年と比べても声援が増し、写真やサインを求められる機会が多くなったことも実感できた。「ありがたいことに。自分でも思いますけど、ファンが増えましたね」。夏場所（東京・両国国技館）は２７日に番付が発表され、５月１０日に初日を迎える。先場所は８日目から７連敗するなど失速し、初賜杯を逃したが「毎場所チャレンジしていくしかない」と前を向く。２７日間で受けた多くの声援も力に変え、悲願に挑む。（林 直史）