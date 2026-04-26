窓際にいるワンコにハプニングが発生し、その場から動けなくなってしまったようで…？完全に詰んでいる光景に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破。「最高ｗ」「カーテンの精霊」といった声が寄せられています。

【動画：『どうしてそうなった』窓際で困った顔をする犬→様子を見てみると、カーテンが…まさかの『完全に詰んだ光景』】

ワンコの頭にカーテンが…

TikTokアカウント「tororo_87」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「とろろ」ちゃんにハプニングが起こった時の様子です。ある日、とろろちゃんは「どうしよう…」と困った顔をして、窓際に立ち尽くしていたそう。

そしてとろろちゃんの頭は、ねじれたカーテンの裾に覆われていたとか！その姿は、まるで畑仕事をする気満々で手ぬぐいを被っている人のよう…。どうしてこんなことになってしまったのか不思議ですが、シュールで可愛い姿に思わず笑ってしまいます。

完全に詰んでいる光景に爆笑

なんとかしてカーテンをほどかないと窓の前から離れられないので、とりあえず可能な範囲で動いてみることにしたとろろちゃん。くるりと後ろを向いて窓の方へトコトコと歩いてから、Uターンして元の場所へ。

しかしカーテンはしっかり頭に巻きついていて、少し動いたくらいではほどけません。完全に詰んでしまったとろろちゃんは、「助けて～」と哀愁漂うお目目で飼い主さんを見つめるのでした…。

この後はすぐに飼い主さんがカーテンをほどいてあげて、とろろちゃんは自由の身になれたとのこと。「飼い主さんがいてくれてよかった～」と、とろろちゃんもホッとしたことでしょう。

この投稿には「可愛すぎて笑っちゃいました」「顔が助け求めてるんよw」「どうしてそうなったのか気になるｗ」「違和感がないのがウケる」「てるてる坊主みたい」「レインコートみたいで似合ってる」といったコメントが寄せられています。

お出迎えが可愛すぎる

とろろちゃんは元気いっぱいで、感情豊かなところが魅力的。飼い主さんが帰宅した時は、毎回しっぽだけでなくお尻までブンブン振って熱烈歓迎してくれるそう。全身で喜びを表現する姿が愛おしすぎて、キュンとせずにはいられません。これからもとろろちゃんの可愛い姿は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

TikTokアカウント「tororo_87」には、とろろちゃんと同居猫さんの可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tororo_87」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。