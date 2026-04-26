「住まいが駅から遠く不便。遅すぎたのでしょうか」年金約6万円、70歳女性の苦悩
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年2月28日に回答があった大阪府在住70歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（69歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：自営業
リタイア前の年収：150万円
現在の預貯金：4500万円
これまでの年金加入期間：国民年金400カ月、厚生年金36カ月、国民年金基金（期間不明）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1000円、国民年金基金3150円
配偶者の年金や収入：年金66万円（年額）
その理由として「夫婦ともほぼ国民年金のため、金額が少ないのは覚悟していたので」と語っています。
ひと月の支出は約「23万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
年金生活においては「買い物は夕方からの値引品を購入、メルカリやリサイクルショップの利用で衣料費を削減」するなど日々節約に努めているとのこと。
今の生活の不安については「住まいが駅から遠く不便なので住み替えを考えているが、1500万円以上補填（ほてん）しないといけないため迷っています。すでに毎月12万円くらい預金から取り崩しているので厳しい。生活至便のよいところに行きたいのですが、（決断が）遅すぎたのでしょうか」とため息をつきます。
とはいえ「今のところは健康なのでジムや趣味、友達とのランチを楽しんでいます」と老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：たまこさん（70歳）
同居家族構成：本人、夫（69歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：自営業
リタイア前の年収：150万円
現在の預貯金：4500万円
これまでの年金加入期間：国民年金400カ月、厚生年金36カ月、国民年金基金（期間不明）
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：5万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1000円、国民年金基金3150円
配偶者の年金や収入：年金66万円（年額）
「年金額が少ないのは覚悟していた」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答したたまこさん。
その理由として「夫婦ともほぼ国民年金のため、金額が少ないのは覚悟していたので」と語っています。
ひと月の支出は約「23万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「リサイクルショップの利用で節約」年金で足りない支出については「預金から引き出し」て賄っているという、たまこさん。
年金生活においては「買い物は夕方からの値引品を購入、メルカリやリサイクルショップの利用で衣料費を削減」するなど日々節約に努めているとのこと。
「生活至便のよいところに行きたい」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「自営業のため収入が不安定で、（掛金負担が続かず）国民年金基金の加入をすぐやめてしまった。あの時続けていたらもっと生活が安定していたと思います」と回答。
今の生活の不安については「住まいが駅から遠く不便なので住み替えを考えているが、1500万円以上補填（ほてん）しないといけないため迷っています。すでに毎月12万円くらい預金から取り崩しているので厳しい。生活至便のよいところに行きたいのですが、（決断が）遅すぎたのでしょうか」とため息をつきます。
とはいえ「今のところは健康なのでジムや趣味、友達とのランチを楽しんでいます」と老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)