◆柔道 全日本選手権（２６日、日本武道館）

体重無差別で日本一を争い、決勝は男子９０キロ級で昨年世界選手権２位の田嶋剛希（パーク２４）が、２４年パリ五輪同級銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に勝ち、初優勝を果たした。男子９０キロ級以下の選手による頂点は２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶりの快挙で、重量級の選手が決勝に残れなかったのは極めて異例だった。

初優勝が決まると田嶋は涙を流し感慨に浸った。「村尾に勝った喜びが大きくて。その後に優勝の気持ちが押し寄せてきた」。直近３連敗中だった相手に終始押される展開も、最後まで自分を信じ切った。残り１２秒、無我夢中で出した隅返しで逆転した。男子日本代表の鈴木桂治監督（４５）は田嶋の粘り勝ちに「最後まで諦めない選手が勝つ、素晴らしかった」と拍手を送った。

２４年の世界選手権に続いて全日本選手権も制し、２年後のロサンゼルス五輪に照準を合わせる。村尾とのライバル関係は続いていくが、「ドラマチックでいいな。柔道界がより盛り上がる」と切磋琢磨（せっさたくま）は大歓迎。さらなる高みへ闘志を燃やした。（綾部 健真）