「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２６日、宮島）

雨の中で争われた優勝戦は、３号艇の白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝が３コースカドからコンマ０２のＳ。差して混戦を抜け出し念願のタイトルを勝ち取った。マスターズチャンピオンは初、Ｇ１は前節の桐生周年に続く２節連続１５回目の優勝。２着は杉山正樹（愛知）、３着に石渡鉄兵（東京）が続いた。１号艇で人気を集めた瓜生正義（福岡）は４着に終わった。

降りしきる雨の中、スタンドを埋め尽くした大観衆が酔いしれた。優勝戦では、３号艇の白井がカドに引いた瞬間に、ウォ〜という地鳴りのような大歓声。３カドからダッシュをつけ、スタートラインを通過した白井のＳはコンマ０２。１周１Ｍは石渡と白井が差してバックでは並走となったが、２Ｍを先行した白井が先頭に躍り出てそのまま押し切った。

準優勝戦では、予選１位の池田浩二（愛知）を３カド戦で撃破。自らの手でドラマのラストシーンを変えた。「これが白井英治の集大成だと思って走った。雨が降り、起こしが少し鈍い。３カドで行くと決めるのに少し時間は必要だったが、３カドを選択したからには覚悟を持って行く。それが達成できた」と充実感に満ちあふれていた。

マスターズは偉大なる師匠・今村豊氏が完全Ｖを含め３度制覇。「僕が優勝して驚いているんじゃないかな。僕がデビューした頃から稼いでいた西島義則さん、松井繁さんら憧れの存在と戦い、優勝できたことは夢のよう。マスターズは一番取りたいタイトル。率直にうれしい」とグランプリを含めＳＧ４冠の白井が心から喜びをかみしめた。

前走の桐生周年に続くＧ１連続Ｖで賞金ランクは２位へと浮上。「グランプリを取って、そこへの意気込みが薄れた時期もあったが、少しずつ気持ちは戻ってきた。ターンのキレも戻ってペラもいい方向性。これからも自信を持って行ける」と新たな称号を手に、ＳＧ戦線を見据えた。