＜地雷踏んだ？＞早産の場合「おめでとう」は禁句なの！？お祝いのメッセージを送ったら相手が激オコ！
出産予定日よりも早く生まれてしまう早産でも、赤ちゃんが無事に生まれると「よかったな」と思うものでしょう。出産報告に一般的なお祝いの言葉として「おめでとう」と返したつもりでも、それにカチンとくる人もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『33週で出産した旦那側の親戚から、報告LINEがきました。早く産まれたけど赤ちゃんは元気、ただしばらくは入院するということだったので、「出産おめでとうございます！ 少し早かったけれど、母子共に無事でよかったです」と返事をしました。そうしたら、「おめでとうはちょっとおかしくないですか？ 結果的に無事でしたが、早く産まれたのは、おめでたいことではないです」とLINEがきました。「出産おめでとう」は、この世に産まれてこられたことに対してのおめでとうの意味だと認識していましたが、違うのでしょうか？』
生まれてきたこと自体がめでたい
『間違っていないと思うよ。報告してきて、一体なんて返してほしかったんだろうね。「おめでとう」を言わなかったら言わなかったで、文句を言いそうだわ。「早産だからめでたくないとでも言いたいんですか？」みたいな』
『それなら「報告LINEなんかしてこないで」と思ってしまうわ。早かろうがなんだろうが「出産おめでとう」でしょ』
早産であっても赤ちゃんは無事に生まれてきたのですから、この世に生を受けたこと自体がめでたいこと。これは投稿者さんとも同じ考えですね。その言葉に文句を言うのであれば、「どんな言葉をかけてほしかったのか？」と思ってしまうでしょう。「残念だったね」では余計に怒るでしょうし、何も言わなかったら「報告LINEをスルーした」と言われそうです。何を言ってもマイナスに捉えてしまう可能性を考えると、「LINEをしてこないで！」とさえ感じてしまいますね。
親戚も不安な気持ちがあるのかも
『早産で不安や心配があって、不安定な気持ちの八つ当たりをされちゃったんだね』
『親戚の人は、赤ちゃんに「こんなに早く産んじゃってゴメンね」と思っているんじゃないかな。そんな人には、きっと何を言っても「地雷」だよ。投稿者さんの「少し早かったけれど」という言葉が、一番つらかったのでは？』
親戚の人は、早産になってしまい赤ちゃんのことが心配で仕方ないのでしょう。今は何事もないようですが、この先早産の影響が出たらどうしよう、そんな不安でいっぱいではないでしょうか。だからこそ、投稿者さんの「少し早かったけれど」という言葉がとても気になったのかもしれませんね。投稿者さんに悪気はないとしても、相手がその言葉をどう捉えるかはわからないもの。不安定な気持ちの中では、嫌な言葉になってしまった可能性もあります。
ここは謝って、その後はそっとしておこう
『無難に「ごめんね」と伝えて、向こうから連絡がくるまで様子を見てみる』
『ここで誰がなんと言おうが、その人にとっては嫌な言葉だったんだろうね。「考えが及ばなくてごめんなさい」とだけ返事して距離を置いておきなよ』
早産で不安な気持ちになっている相手に対しては、何を言ってもネガティブに捉えられてしまうかもしれません。投稿者さんが「悪気はなかった」と言葉を重ねても、言い訳と捉えられて、さらにトラブルが大きくなってしまう可能性も。そのためここは謝るだけにしておいた方がよさそうですね。そして、しばらく様子を見ましょう。気持ちが落ち着いたり赤ちゃんが退院したりして連絡がきたら、改めて「おめでとう」を伝えるのもいいのではないでしょうか。