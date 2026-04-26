DA PUMPのISSA（47）とKIMI（43）が、とんねるず木梨憲武による“むちゃ振り”被害を振り返った。26日、大分県で行われた音楽イベント「ジゴロック2026 supported by ニカソー」2日目のステージに出演。

前日25日に出演した木梨憲武らのステージにサプライズ登場した件についても触れ、ISSAとKIMI以外のメンバーは「ネットニュースで知った」と2人の登場知らなかったといい、ISSAは「ノリさんにむちゃ振りされて」と苦笑いで振り返った。

木梨は25日のステージに所ジョージと田中あいみとのユニットメンバーとして出演。小室哲哉ともコラボするなど盛り上げた。木梨はかつての自身のユニット曲コーナーになると「特別ゲスト」としてISSAとKIMIをステージに呼び込んだ。大歓声が起こる中、ISSAは「僕らは今日観に来ただけだから」などと困惑しつつも「ニホンノミカタ−ネバダカラキマシタ−」などのパフォーマンスに参加。木梨から「アカペラで何か歌って」とお願いされ人気曲「if…」も部分的に披露して沸かせていた。

そんな1日目のステージでは最後に「明日も来てね〜！」と呼びかけており、迎えた2日目のステージでは「if…」のほか、人気曲「U.S.A」など6曲を熱唱。m.c.A・Tともコラボレーションするなどして盛り上げ、ISSAが「このあともガンガン楽しんでいってください！」と締めくくっていた。【松尾幸之介】